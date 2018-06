Câmara de Mossoró está sem presidente

A Câmara Municipal de Mossoró está diante de um impasse. Após a eleição da nova mesa diretora no dia 2, o vereador Francisco José Júnior (PMN) foi eleito presidente para o biênio 2011-2012 por 8 dos 13 vereadores. O atual presidente, Claudionor dos Santos (PDT), diz que a eleição não ocorreu porque não havia chapa registrada na sessão do dia 2 e que será candidato à reeleição. Os eleitores de José Júnior tinham documento registrado em cartório. "As chapas têm de ser registradas na secretaria", justifica Santos.