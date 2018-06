Câmara exonera 45 de cargos comissionados O Diário Oficial de Natal publicou na semana passada 45 demissões de cargos comissionados da Câmara Municipal, de um total previsto de 100 exonerações. A medida foi considerada obrigatória em decorrência da queda de 10% de receita do Legislativo (em comparação ao repasse do ano passado). A queda representa cerca de R$ 300 mil mensais. A cota de assessores parlamentares não entrou no corte de pessoal.