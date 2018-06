Câmara indicará na web por que deputado faltou

A Câmara começará em agosto a divulgar pela internet o motivo da ausência justificada dos parlamentares em sessões deliberativas. Hoje, é possível acessar a relação das ausências justificadas e sem justificativa, mas o motivo não é explicado. As informações estarão disponíveis a qualquer internauta no portal da Câmara, na seção Transparência. Só as ausências injustificadas são descontadas do salário do parlamentar.