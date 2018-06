Câmara Municipal de Maringá foi alvo de tiros nesta sexta

Uma série de tiros que partiram de uma pistola 9 milímetros atingiram a Câmara de Vereadores de Maringá (PR) na noite da sexta-feira, 29. Os disparos ocorreram por volta das 22h30.

Segundo a Polícia Militar dois homens estavam em uma motocicleta Twister. O homem que estava de carona seria o autor dos disparos.

As imagens do circuito interno de tevê do prédio foram repassadas à Polícia Civil, que junto com a PM investiga os suspeitos dos disparos. O caso foi registrado na Polícia Civil, que instaurou inquérito para investigar o caso.