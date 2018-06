Câmara paulistana já exibe bancada de vereadores da sigla

Estão nessa lista o presidente da Câmara, José Police Neto, o ex-tucano Souza Santos e quatro vereadores que deixaram o DEM: Domingos Dissei, Edir Sales, Marco Aurélio Cunha e Ushitaro Kamia. A vereadora Marta Costa ainda consta como integrante do DEM, mas ela já confirmou sua ida ao PSD - a parlamentar não se filiou ontem porque não conseguiu retornar a tempo de uma viagem ao exterior. O prefeito Gilberto Kassab inclui na conta da bancada o secretário municipal do Trabalho, Marcos Cintra, eleito vereador pelo PR.

Até o prazo para disputar a eleição de 2012, Kassab e a bancada do PSD tentarão atrair mais parlamentares para o PSD. Estão no alvo vereadores e suplentes do PSDB, PR, PSC e PMDB. Se o PSD lograr êxito nas investidas, poderia até empatar com o PT como maior bancada da Casa, com 11 vereadores.