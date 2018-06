Câmara pode votar alterações no projeto A Câmara pretende votar durante a próxima semana nove destaques que ainda podem alterar significativamente o texto do projeto Ficha Limpa. A queda de braço entre um grupo de parlamentares, essencialmente ligados ao PMDB, PP, PTB e PR, e aos defensores do projeto, tem causado disputas ferrenhas para mantê-lo em pé antes de fazer o encaminhamento ao Senado.