Câmara pode votar projeto que regulamenta bingos ainda hoje

BRASÍLIA - A Câmara dos Deputados pode votar ainda nesta terça-feira, 14, o projeto que regulamenta os jogos de bingo no Brasil. O tema está incluído na pauta de sessão extraordinária que ocorre agora na Câmara. Nessa sessão, os deputados já aprovaram o projeto que estabelece mudanças no Plano Nacional de Viação (PNV).

Além dos projetos dos bingos, pode também entrar em votação a prorrogação do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Antes, em reunião do Colégio de Líderes, foi decidido pela retirada de dez Medidas Provisórias (MPs) que trancavam a pauta de votações do Plenário. A votação dessas MPs ficou adiada para amanhã.

Apesar da pressão da bancada ruralista, não houve hoje acordo para votar o pedido de urgência para a apreciação do relatório do deputado Aldo Rebelo (PCdoB) sobre o novo Código Florestal.