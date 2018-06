Câmara vai ter CPI para investigar o sistema carcerário do País

A Câmara pode instalar nesta quarta-feira, 22, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar a realidade do sistema carcerário brasileiro. A reunião de instalação está marcada para as 14h30, no plenário 7, e nela devem ser escolhidos o presidente e os vice-presidentes da comissão. Entre os temas a serem tratados pelos deputados, estão a superlotação dos presídios e as falhas na ressocialização dos condenados. Dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) indicam que a população carcerária brasileira é superior a 400 mil presos e as penitenciárias recebem, em média, 3 mil novos detentos por mês. Outros temas que devem pautar a CPI são a discussão de modelos bem sucedidos de ressocialização, os custos dos estabelecimentos carcerários, a existência de encarcerados que já cumpriram suas penas e permanecem privados de liberdade, a corrupção e o crime organizado dentro dos presídios. (Com informações da Agência Câmara.)