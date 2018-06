Camarote de Ivete Sangalo que desabou estava regular, dizem organizadores

A empresa organizadora do show da cantora Ivete Sangalo, a Atrás do Trio, informou em comunicado que o camarote que cedeu durante show na noite deste sábado, 20, na Arena Anhembi, em São Paulo, havia sido vistoriado pelos órgãos competentes e tinha alvará para funcionamento. Parte da estrutura desabou e deixou ao menos 35 feridos, segundo informações da assessoria de imprensa dos Bombeiros.

Ainda segundo a Atrás do Trio, 48 pessoas foram atendidas no próprio local e somente cinco delas foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Santana. Havia 3 mil pessoas no camarote e nenhuma ficou gravemente ferida.

A cantora publicou mensagem ontem à noite em sua página oficial do Twitter a respeito do acidente. "Indo dormir agora. Quero deixar o meu beijo e as minhas orações àqueles estavam em meio ao q (sic) aconteceu no camarote. Meu respeito e carinho", disse Ivete Sangalo na madrugada deste domingo, 21.

As apresentações no Anhembi tiveram início na tarde deste sábado com show do Exaltasamba, seguido pelo grupo Inimigos da HP. O show de Ivete Sangalo era o último da programação do evento.