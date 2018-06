Camarote desaba e fere 8 pessoas em show em Rondonópolis-MT

CUIABÁ - O desabamento da estrutura da área vip de um show sertanejo realizado em Rondonópolis (200 km ao sul de Cuiabá) provocou ferimentos em oito pessoas. O acidente ocorreu durante o show das duplas sertanejas Fernando & Sorocaba, Henrique & Diego e do cantor Michel Telo, na arena de rodeios do Parque de Exposições da cidade.

Em entrevista à imprensa local, o tenente-coronel Vanderlei Bonoto, comandante do 3.º Batalhão de Bombeiro Militar, afirmou que a área vip onde ocorreu o acidente foi liberada para receber 250 pessoas, mas no camarote havia pelo menos mil. Segundo ele, cerca de 15 mil pessoas participavam do show.