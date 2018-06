Camarote é cancelado e ingressos para sexta voltam à venda Depois de anunciar que os ingressos para o primeiro dia desfile das escolas de samba de São Paulo estavam esgotados, Dimep Gráfica, responsável pela venda das entradas, confirmou que amanhã começará a venda de ingressos para o Setor J do sambódromo de São Paulo, onde funcionaria o Camarote A1, com recepção do ator Reynaldo Gianecchini. A Dimep e a Liga das Escolas de Samba alegam que as empresas Fast Line e No Fear, responsáveis pelo Camarote A1, não pagaram a reserva do espaço nas duas noites do Grupo Especial e no desfile das campeãs. Por isso, os 1.700 lugares de arquibancada, 120 cadeiras e 250 mesas de pista estão disponíveis para o desfile de 24 de fevereiro. Os ingressos poderão ser comprados a partir das 18 horas de amanhã.