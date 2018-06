Camboriú recebe R$ 500 mil para reconstrução após temporais

A cidade de Camboriú, uma das mais atingidas pelos temporais em Santa Catarina, terá, a partir desta terça-feira, 9, R$ 500 mil para atendimento de emergência e para a reconstrução do município. De acordo com um comunicado divulgado no site do governo do Estado, os recursos serão usados para apoio nas áreas de infra-estrutura, saúde e habitação. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas No setor de infra-estrutura, os recursos serão aplicados na contratação de maquinário e de equipamentos, além de material de construção para reestruturar acessos e ruas. Já na área da Saúde, de acordo com a nota, será firmado um convênio com o estado para o repasse de verbas ainda neste ano. O dinheiro será usado na reconstrução de postos de saúde e na prevenção de doenças. Na parte de habitação, a previsão é que a Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina (Cohab/SC) construa 70 casas emergenciais em Camboriú e outras 48 a médio prazo. No total, serão 118 habitações. A cidade registrou 6.525 desalojados e 3.894 desabrigados por causa das fortes chuvas em Santa Catarina e chegou a decretar estado de calamidade pública. De acordo com o último boletim da Defesa Civil do estado, 54 pessoas ainda estão desabrigadas em Camboriú.