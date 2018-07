Camelôs e fiscais entram em confronto em São Paulo Uma manifestação de camelôs irregulares no centro de São Paulo acabou em confusão na tarde de hoje. Retirados por fiscais e guardas civis metropolitanos da rua Direita, um grupo de pelo menos 40 ambulantes, munidos com apitos, promoveu um protesto nas ruas para tentar intimidar os comerciantes e forçá-los a fechar as portas. Guardas civis tentaram prender dois dos camelôs e os demais reagiram, iniciando um confronto. Três ambulantes acabaram presos. Um fiscal, encurralado por camelôs na rua Direita, ficou ferido.