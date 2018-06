Camelôs fazem novo protesto no centro de SP Os vendedores ambulantes que atuam na região central de São Paulo decidiram esta manhã realizar um novo protesto. Desta vez, cerca de 1,2 mil manifestantes, munidos de carro de som, estão postados em frente à Câmara Municipal, no Viaduto Jacareí. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os camelôs insistem em continuar realizando a chamada ´feirinha da madrugada´ na região da Rua 25 de Março. O protesto provavelmente faz parte e uma tentativa dos marreteiros tentarem convencer os vereadores a encampar a reivindicação da categoria. A faixa da esquerda do Viaduto Jacareí está totalmente interditada. Apesar do bloqueio, segundo a CET, o trânsito por enquanto não está sendo afetado naquela área.