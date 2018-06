Camelôs fazem protesto pacífico no centro de SP Cerca de 400 camelôs que trabalhavam na região da Rua 25 de Março realizam nesta manhã uma manifestação pacífica na Praça da Sé, no Centro da capital. Eles protestam contra ação da Prefeitura e da Polícia Militar, que impediram a montagem da "feirinha da madrugada", que funcionava na 25 de Março. Desde segunda-feira a PM impede o comércio informal naquela via. Durante a passeata, que começou na Rua Senador Queiroz, alguns comerciantes fecharam as portas. Mas os próprios camelôs avisaram que isso não seria necessário, já que eles não pretendiam fazer quebra-quebra. Na última quarta-feira, os policiais atiraram bombas de gás lacrimogêneo para dispersar uma manifestação dos ambulantes na 25 de Março. Os camelôs devem tentar um encontro com o subprefeito da Sé, Sérgio Torrecilas. Eles querem uma opção para montar as suas barracas na região Central. As informações são da rádio CBN