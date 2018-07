Câmera filmava senhas em caixa eletrônico Paulo Roberto Jacometo Júnior, de 26 anos, foi preso em flagrante, no domingo, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Ele é acusado de tentativa de estelionato pela internet. Ele havia instalado uma câmera do tipo webcam dentro da agência do HSBC do centro da cidade, em cima do caixa eletrônico, e filmava as operações dos clientes. As imagens eram captadas a metros dali por uma filmadora, revelando o número do cartão e a senha dos clientes do banco. Ele tem passagens pela polícia por roubo e porte de arma e nesta segunda-feira foi transferido para a cadeia de Peruíbe. A polícia está levantando as denúncias de clientes do banco que tiveram suas contas movimentadas pelo acusado. A prisão de Jacometo foi possível graças à ação de um casal de clientes do HSBC. Eles viram a câmera e, por precaução, deixaram de fazer o saque naquele caixa. Quando saíam da agência, perceberam a entrada de um homem que mexeu em algum objeto colocado sobre o caixa eletrônico. Os dois permaneceram nas proximidades e viram o mesmo homem entrando num Monza. Anotaram a placa do carro e avisaram a polícia. Dentro do veículo, policiais apreenderam a câmera e um celular. Segundo a polícia, Jacometo selecionava as informações dos correntistas e fazia as operações de transferência ilegal de dinheiro pela internet usando cybercafés da capital.