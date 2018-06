Câmera flagra abandono de recém-nascido em Brasília

Um recém-nascido de no máximo dez dias de vida foi abandonado na tarde da última sexta-feira, 28, em um prédio na Asa Sul de Brasília, segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal. A ação da mulher, que deixou o bebê no edifício, foi flagrada apor uma câmera de circuito interno, mas ela ainda não foi identificada. Ainda de acordo com a PM, o bebê havia sido encontrado pela filha de um zelador do prédio num vão ao lado da guarita por volta das 17 horas da última sexta. Em seguida, a criança foi encaminhada ao Hospital Materno Infantil. Seu estado de saúde é estável.