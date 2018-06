Câmeras, grades e novo piso fazem parte do projeto As obras de revitalização do Obelisco incluem a instalação de câmeras de segurança e nova iluminação na Praça Ibrahim Nobre. O entorno do monumento também vai receber novo piso e grades de proteção. Para a urbanista Regina Monteiro, da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), o ideal para acelerar o projeto seria um termo de cooperação com a iniciativa privada, como ocorre para a recuperação das passarelas da Prefeitura. "O parceiro só poderia colocar algumas placas bem pequenas para divulgar o nome." Paulo Emendabili, neto do escultor italiano Galileu Emendabili (1898-1974), que entrou com ação em 2005 contra a parceria da Prefeitura com a Claro, não foi localizado.