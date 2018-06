Câmeras na rua 25 de Março flagram agressão de policial As câmeras de segurança instaladas pelos comerciantes da rua 25 de Março, na zona central de São Paulo, flagraram o momento em que um guarda civil dá um soco em um camelô, neste sábado, 10, informa o SPTV, da Rede Globo. O guarda civil metropolitana recolhe em um saco plástico, os produtos de um vendedor ambulante. Minutos depois, ele se aproveita de um descuido dos guardas e toma os produtos de volta. É perseguido e preso em poucos segundos. E, mesmo depois de dominado, o camelô recebe um soco Desde julho do ano passado, cinco câmeras da Guarda Civil Metropolitana monitoram a região 24 horas por dia. O número de crimes, nessa e em outras áreas observadas, diminuiu 15%, segundo a guarda. O projeto da associação é instalar 15 câmeras ate o fim de junho. Por enquanto, quatro estão em funcionamento. O coordenador de segurança urbana de São Paulo informou que o guarda civil que deu o soco no ambulante vai responder a processo administrativo. Se for considerado culpado, pode receber advertência ou ser expulso. Enquanto o caso é apurado, ele será afastado do trabalho de fiscalização.