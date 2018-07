Caminhada comemora Dia Mundial Sem Tabaco O Hospital Sírio-Libanês organizou neste sábado a Caminhada Antitabagista, no Parque do Ibirapuera, zona sul da capital, em comemoração ao Dia Mundial Antitabagismo. O evento, que começou às 10 horas, reuniu cerca de 800 pessoas, malabares, palhaços e até um grupo de capoeira. Isso por causa do tema da campanha escolhido para este ano: Diversão sem Tabaco. Ainda participaram da festa o secretário municipal da Saúde, Gonzalo Vecina Neto, e as autoridades do hospital.