Caminhada em busca da forma

Com muita disposição, sob o céu azul de uma manhã ensolarada, a presidente Dilma Rousseff caminhou ontem pelos jardins do Palácio da Alvorada. Na noite de sexta-feira, ela confidenciou às mulheres cineastas e artistas, durante encontro no Palácio, sua preocupação com o peso. Contou que havia ganho uns quilinhos e que precisava voltar a caminhar.

Ao passar pelo portão, quando foi fotografada pela primeira vez caminhando no Palácio da Alvorada, a presidente demonstrava simpatia e tranquilidade. Com popularidade em alta - índice de aprovação de 47%, como o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início do segundo mandato, em 2007, segundo o Datafolha - Dilma circulou pelos jardins acompanhada por um personal trainer e pelo seu motorista pessoal Valdecir da Silva Ribeiro.

A agenda do fim de semana em Brasília não teve compromissos oficiais. Amanhã e quarta-feira, ela estará em Portugal, sua primeira viagem como presidente à Europa. Vai em companhia de Lula, que no dia 30 receberá o título de doutor honoris causa da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.