Caminhada termina após tumulto em lanchonete no ABC A caminhada do candidato do PSDB, José Serra, em São Bernardo do Campo (SP), terminou logo após uma briga entre cinegrafistas e seguranças dentro de uma lanchonete na Praça da Matriz. Dois profissionais subiram no balcão para fazer imagens do presidenciável tomando café com leite e foram retirados pelos seguranças. Wellington Gouveia, cinegrafista da TV Bandeirantes, disse que foi puxado pelo ajudante de ordens do candidato do PSDB, Vinicius Paulino. Serra foi levado para os fundos da lanchonete. Uma estufa de alimentos foi quebrada e o prejuízo será ressarcido pela campanha do PSDB. Serra encerrou a caminhada 15 minutos depois.