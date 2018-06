Caminhão atropela, mata e invade loja no ABC Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas, ontem à tarde, depois que um caminhão que transportava grades de ferro perdeu o freio, bateu em três veículos e invadiu uma loja em Diadema, no ABCD. A professora Eunice Claudino do Nascimento Oliveira, de 45 anos, que passava na calçada, morreu na hora. Eram 14h30 quando o motorista Luiz Mendonça dos Santos, de 42 anos, descia pela Avenida Presidente Kennedy, que fica no centro de Diadema. "Pisei no freio e nada. Estava em segunda marcha, tentei reduzir, mas não deu", disse Santos. O veículo, embalado, bateu num ônibus. Continuou descendo e acertou um EcoSport, que rodou na pista. Por fim, bateu de leve num outro caminhão estacionado em frente da loja Leo Madeiras. Mas as grades de ferro carregadas pelo veículo desgovernado caíram e acertaram o caminhão. A carga atingiu três pedestres. Santos vai responder em liberdade a processo por homicídio e lesão corporal culposos (sem intenção) e por acidente de trânsito.