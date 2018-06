Caminhão carregado de ácidos tomba em rodovia do Paraná Um caminhão carregado com ácidos tombou no início da manhã desta sexta-feira na rodovia BR-277, interditando completamente a via, próximo ao km 315 no município de Guarapuava, região dos Campos Gerais, no Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido no acidente. De acordo com a Polícia rodoviária federal, o congestionamento chegava a 8 km nos dois sentidos da via. O caminhão transportava ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido clorídrico e medicamentos e tombou fora da pista. A carga vazou sobre a pista, o que causou a interdição da rodovia, já que a chuva ajuda a aumentar a fumaça produzida pelos ácidos, que são prejudiciais à saúde. Segundo a PRF, o motorista afirmou que ao tentar desviar de um carro que vinha no sentido contrário perdeu o controle do caminhão e acabou tombando.