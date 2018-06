Caminhão-cegonha mata ciclista em São José dos Campos Um grave acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira deixou um ciclista morto e outros feridos em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. De acordo com o Cobom (Centro de Operações do Corpo de Bombeiros), o acidente aconteceu, por volta das 8h10, na Avenida dos Cegonheiros, bairro de Vila Ester, nas proximidades da fábrica da GM naquela cidade. Por motivos ainda ignorados, o motorista de uma carreta cegonha que transportava 11 veículos perdeu o controle e o veículo acabou tombando. Cinco ciclistas que transitavam pelo local foram atingidos, sendo que um deles morreu na hora. Outros dois foram levados para o Pronto-Socorro Municipal de Vila Industrial. A Avenida dos Cegonheiros, onde ocorreu o acidente, ainda permanecia interditada ao longo da manhã.