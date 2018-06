Caminhão com 300 kg de drogas bate em van e 15 morrem

São Paulo, 12 - Ao menos 15 pesssoas morreram e duas estão internadas por causa de um acidente entre uma van que levava pessoas para fazer compras no Paraguai e um caminhão carregado com 300 kg de maconha e material contrabandeado, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A droga e os equipamentos eletrônicos estavam escondidos no meio da carga de madeira e foram saqueados por índios de uma aldeia vizinha, segundo a PRF.

Os veículos bateram de frente na manhã desta terça-feira, 11, na altura do km 487 da BR-277, em Nova Laranjeiras, no Paraná.

De acordo com a PRF, o caminhão perdeu o controle e invadiu a pista contrária. Além do motorista do caminhão, que morreu quando era levado para o hospital em Cascavel, com outros quatro feridos, faleceram 14 pessoas que estavam na van, que transportava ao menos 15 pessoas.

Segundo a PRF, 10 pessoas morreram no local e as outras cinco faleceram durante deslocamento ao pronto-socorro. Duas pessoas ficaram feridas e estão internadas no hospital São Vicente, em Guarapuava. O hospital não quis dar informações sobre o estado de saúde dos pacientes.

O tráfego de veículos, que era feito em meia pista da rodovia, já foi totalmente liberado, de acordo com a PRF.