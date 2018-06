Caminhão com metanol tomba e explode em SP Um caminhão-tanque que transportava metanol pela Rodovia Régis Bittencourt, no sentido São Paulo-Curitiba, tombou, à altura do Km 359 daquela rodovia, entre os municípios de Juquitiba e Miracatu, no estado de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 2h da madrugada deste sábado. O tanque explodiu e se incendiou. A via ficou interditada nos dois sentidos por cerca de 40 minutos. Bombeiros do Vale do Ribeira e policiais rodoviários federais cuidaram do salvamento do motorista e do isolamento da área. O caminhão foi retirado para o acostamento, mas o incêndio ainda não foi apagado. No sentido São Paulo, a via já está totalmente liberada, mas o tráfego no sentido contrário ainda está sendo feito por uma única pista, provocando lentidão na região. O motorista, que não sofreu ferimentos graves, foi socorrido na Santa casa de Misericórdia do município de Juquitiba e o fato deverá ser registrado na delegacia daquela cidade.