Caminhão roubado da prefeitura é recuperado pela polícia no Rio

SÃO PAULO - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram nesta terça-feira, 5, um caminhão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) que havia sido roubado no bairro do Catumbi, na zona norte do Rio de Janeiro.

A ação ocorreu após informações de que o caminhão tipo caçamba seguia pela Rodovia Washington Luís, em Três Rios. Os policiais montaram um grande cerco na região serrana fluminense utilizando diversas viaturas, que bloquearam as possíveis rotas de fuga no trecho da BR-040.

O motorista do caminhão, de 29 anos, tentou evitar a abordagem dos policiais seguindo por uma estrada vicinal na área rural do município, mas foi abordado na altura do km 22, e preso.

O flagrante foi encaminhado para registro na 108ª Delegacia de Polícia Civil em Três Rios.