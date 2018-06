Um caminhão carregado com cachaça explodiu após tombar na rodovia BR-364, na Serra de São Vicente, próximo a Cuiabá, no Mato Grosso, na manhã desta quarta-feira, 6. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu do Paraná e transportava cerca de 1,5 mil garrafas de cachaça. Segundo o motorista, que sofreu apenas ferimentos leves, o caminhão não estava com excesso de peso.