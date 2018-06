Caminhão de cerveja tomba e é saqueado Parte da carga de um caminhão com engradados de cerveja caiu ontem de manhã na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, na frente do Parque do Anhembi, provocando congestionamentos e interdição da pista. Motoristas e moradores da região que passavam pelo local saquearam a carga. A alegria de alguns era tão grande que nem parecia que a cerveja tinha dono. O acidente aconteceu por volta de 5h15. O motorista do veículo, de 38 anos, disse à polícia que foi fechado por um caminhão de lixo e teve de frear bruscamente, o que provocou a queda da carga, de 37 toneladas. O caminhão não chegou a tombar. O motorista foi embora logo após estacionar o veículo, alguns metros à frente, ao ver que a carga tinha caído. Ele disse que, na confusão provocada pelo saque da carga, teve seu rádio Nextel furtado. Funcionários da Subprefeitura de Santana fizeram a limpeza da área. A pista foi liberada por volta das 8 horas. O congestionamento, nas pistas local e expressa, somou 12 quilômetros. Segundo a Polícia Civil, quem pegou as cervejas pode ter de responder por crime de furto qualificado. Até o começo a noite, porém, ninguém havia sido preso.