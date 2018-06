Caminhão de lixo tomba, deixa 3 feridos e para trânsito no Rio

O tombamento de um caminhão de lixo deixou ao menos três feridos e parou o trânsito nas proximidades do Túnel Rebouças, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, 17. O veículo, que pesa cerca de 3 toneladas, bloqueava totalmente o sentido zona norte do túnel, complicando o trânsito em vários bairros das zonas sul e oeste, de acordo com informações iniciais da Coordenadoria de Vias Especiais. Três reboques da coordenadoria fazem a remoção do veículo, que pertence à Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). As vítimas sofreram ferimentos leves e foram atendidas no local.