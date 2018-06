Caminhão desgovernado destrói casa com cinco pessoas dentro

A polícia instaurou, nesta segunda-feira, 16, um inquérito para investigar as circunstâncias em que aconteceu um acidente que destruiu parte de uma casa, em Rolândia, a 395 quilômetros de Curitiba. Cinco pessoas dormiam, na madrugada de domingo, quando um caminhão desgovernado, carregado de calcário, bateu na casa. A família sofreu apenas ferimentos leves. O motorista do caminhão, Ataíde Pereira da Silva, de 40 anos, informou que deixou o veículo estacionado em frente a sua casa, a cerca de 600 metros da casa destruída. Mas o carro começou a andar, por volta das 2h30 da madrugada, provavelmente por falha no freio, e desceu a ladeira. Ele atingiu postes, arrebentou fios de energia elétrica, derrubou um muro e parte de uma casa em construção, antes de acertar a moradia de Tel das Dores Lima, de 29 anos. Lima dormia em um dos seis cômodos da casa, juntamente com a mulher, Ângela Cristina, e o filho Diego Barbosa, de apenas 4 anos. Com o impacto, os três foram arremessados e sofreram escoriações. O menino foi parar embaixo de um colchão. Foi encontrado pelo pai, quando levantou o braço. Em outro quarto dormiam Célio das Dores, irmão de Lima, e Ana Paula do Nascimento, que também tiveram ferimentos leves. Apenas dois cômodos da casa permaneceram em pé. A empresa proprietária do caminhão prometeu indenizar a família.