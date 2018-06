Caminhão desgovernado mata quatro em Salvador

SALVADOR - Um caminhão atropelou, por volta das 11 horas deste sábado, 15, pelo menos 20 pessoas, a maioria crianças, que participavam de um evento infantil realizado nas proximidades de um supermercado no bairro de Bom Despacho, em Itaparica, região metropolitana de Salvador.

De acordo com informações da Polícia Militar e do Hospital Geral de Itaparica, para onde os feridos foram levados por equipes do Samu e por testemunhas do acidente, uma mulher e três crianças não resistiram aos ferimentos. Há pelo menos outras quatro crianças em estado grave.

Um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) auxilia no transporte dos feridos mais graves para Salvador.