Caminhão despenca de viaduto em Campinas O motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo e caiu do Viaduto Miguel Vicente Cury, durante a madrugada deste sábado, no centro de Campinas, no interior do Estado de São Paulo. Segundo a EPTV, o acidente aconteceu por volta das 4 horas, quando o caminhão despencou de uma altura de mais de 10 metros e só parou depois de bater contra a parede de uma loja que funciona embaixo do viaduto, onde está o Terminal Central de ônibus urbanos e um dos camelódromos. Devido ao horário, o terminal estava vazio. O motorista e o acompanhante foram levados para o pronto-socorro do Hospital Municipal Doutor Mário Gatti. Segundo a Empresa de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), responsável pela fiscalização do trânsito, não foi preciso interditar a pista e o tráfego está normal.