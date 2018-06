Caminhão despenca de viaduto em Salvador e motorista morre

Uma carreta carregada com frutas despencou, às 9 horas desta quarta-feira, 13, do viaduto sobre o Túnel Américo Simas, no bairro do Comércio, em Salvador (BA). O veículo caiu sobre o estacionamento de uma distribuidora de bebidas. O motorista do caminhão, José Wellington Vergosa de Paula, de 35 anos, ficou preso nas ferragens e morreu no local, antes que a equipe de bombeiros conseguisse retirá-lo da cabine. Técnicos da Superintendência de Engenharia de Tráfego (SET) estudam os motivos que fizeram o condutor do veículo, de Jaboatão dos Guararapes (PE), perder o controle da direção.