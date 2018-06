Caminhão entala sob ponte da Casa Verde e complica o trânsito Um caminhão entalou por volta das 13h30 sob a Ponte da Casa Verde, na zona norte de São Paulo, e provocou um congestionamento de 3,7 quilômetros na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o veículo já foi removido para o acostamento, mas os motoristas que trafegam pelo local ainda enfrentam congestionamento, entre as pontes Freguesia do Ó e Casa Verde, onde aconteceu o incidente. A CET registra neste momento 34 quilômetros de congestionamento, sendo que a média para o horário é de 24 quilômetros. Entre os pontos de lentidão registrados está a Avenida Rebouças, sentido centro, onde há três quilômetros de lentidão a partir do desemboque do Túnel Maria Carolina. A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido centro, tem 2,2 quilômetros de morosidade a partir da Avenida Salim Farah Maluf. Na Avenida Paulista, sentido Consolação, o motorista segue em baixa velocidade por 2,2 quilômetros a partir da Praça Oswaldo Cruz.