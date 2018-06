Caminhão entala sob ponte na Marginal do Tietê Um caminhão ficou entalado sob a ponte da Freguesia do Ó, na Marginal do Tietê, na manhã desta quinta-feira, 22. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas faixas da pista local, sentido Penha-Lapa, ficaram interditadas das 11h30 até 12h10, quando o veículo foi retirado. O trânsito ficou complicado apenas na direção contrária, da saída da Rodovia Bandeirantes até a Ponde do Limão, com cerca de seis quilômetros de lentidão. Ninguém ficou ferido. Apesar do problema, os paulistanos não enfrentavam grandes congestionamentos pela cidade por volta das 12h30, quando a CET registrou 34 quilômetros de lentidão, índice abaixo da média, que é de 41 km. O trecho mais complicado estava no corredor norte-sul, formado pelas avenidas Rubem Berta, 23 de Maio e Moreira Guimarães, em direção ao Aeroporto de Congonhas, onde o trânsito estava lento entre o Viaduto Santa Generosa até a Rua Piassanguaba, cerca de 3.5 quilômetros. Também havia lentidão na pista expressa da Avenida Professor Luiz Inácio de Anhaia Mello, sentido centro, a partir da Avenida Salim Farah Maluf, aproximadamente 2.5 Km.