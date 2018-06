Caminhão explode e mata duas pessoas no interior paulista A explosão de um caminhão carregado de sacos de cimento provocou a morte de dois homens e deixou uma criança ferida no bairro Jardim Santa Rosa, no município de Sumaré, interior paulista, na tarde desta segunda-feira, 12. De acordo com a Polícia Civil, o incidente aconteceu por volta das 11h30, enquanto o motorista do caminhão, Dercílio Boveli, descarregava o veículo. Ele e um morador que passava com o filho de cinco anos pelo local morreram na hora. A criança foi encaminhada ao Hospital Estadual de Sumaré com ferimentos leves. As primeiras informações da perícia dão conta de que a explosão teria sido causada por uma bomba caseira ou por uma granada abandonada na caçamba do veículo. O caso foi encaminhado ao 4º Distrito Policial da cidade. Engavetamento Um engavetamento com quatro veículos causou a morte de uma mulher, carbonizada, na manhã desta segunda-feira, em Campinas. O acidente ocorreu no sentido interior-capital e causou um congestionamento de três quilômetros no início da manhã. O motivo teria sido um outro acidente, com três veículos, a alguns metros do local do engavetamento. Colaborou Tatiana Fávaro