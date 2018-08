Caminhão na contramão atropela dez e deixa dois mortos no Rio

RIO - Um motorista de um caminhão-reboque que trafegou pela contramão na Rua Plínio de Oliveira, na Penha, na zona norte do Rio, atropelou dez pessoas, matando uma delas, na tarde desta terça-feira, 7. O próprio motorista foi a segunda vítima do acidente.

As circunstâncias do atropelamento não haviam sido esclarecidas até as 16h45. Testemunhas contaram à polícia que o motorista estava na Avenida Braz de Pina quando entrou na Rua Plínio de Oliveira. Ele teria trafegado um pequeno trecho de marcha a ré, mas logo manobrou o caminhão e seguiu de frente pela contramão, em alta velocidade.

O caminhão bateu em nove carros e uma moto, ferindo dez pessoas. Uma mulher morreu na hora. As outras nove vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, no mesmo bairro. Até as 16h45 não havia informações sobre o estado de saúde delas.

O motorista saiu vivo do caminhão e teve de ser protegido pela polícia para não ser linchado pelas pessoas revoltadas com os atropelamentos. Ele também foi conduzido por policiais ao Hospital Getúlio Vargas, mas chegou morto ao local. A causa da morte é investigada.