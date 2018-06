Caminhão pega fogo em praça de pedágio no Paraná

Um caminhão pegou fogo e acabou queimando também uma cabine da praça de pedágio em São Luiz do Purunã, na BR-277, a cerca de 40 quilômetros de Curitiba, por volta das 16h30 desta quinta-feira, 23. Ninguém ficou ferido, mas o motorista do caminhão, que não teve o nome divulgado, foi levado para um hospital em Campo Largo, após ter inalado muita fumaça. O tráfego na praça ficou interrompido por cerca de meia hora. Segundo a assessoria de imprensa da concessionária Rodonorte, o fogo começou dentro da cabine do caminhão, enquanto o motorista pagava a tarifa. As causas ainda não tinham sido apuradas. Com o calor provocado pelo fogo, os vidros de duas outras cabines de cobrança de pedágio estouraram. O caminhão, com placas de Coronel Vivida, no sudoeste do Paraná, estava carregado com adubo. O fogo destruiu totalmente a cabine e atingiu parcialmente a carroceria.