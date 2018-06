Caminhão pode ser vetado no centro expandido O projeto que veta nos horários de pico a circulação de caminhões nos 24,5 km² do centro expandido deve ser votado em primeira discussão hoje na Câmara Municipal. De autoria do vereador Jooji Hato (PMDB), o texto prevê proibição da circulação dos caminhões entre 7 e 10 horas e 17 e 20 horas e conta com apoio dos líderes de bancada para ir a plenário. Pela capital paulista circulam diariamente 250 mil caminhões, dos quais 46 mil passam pelo centro expandido. O texto de Hato exclui os guinchos da restrição. "O projeto já era para ter sido votado na última quinta-feira. Creio que não haverá dificuldades para aprovar o texto da forma como ele está", afirmou Hato, que diz ter pedido o apoio do prefeito Gilberto Kassab (DEM) para conseguir sancionar a lei. Procurado ontem, o prefeito, por meio de sua Assessoria de Imprensa, informou desconhecer o projeto.