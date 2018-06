Caminhão que entalou é retirado da Marginal do Tietê O caminhão que ficou entalado na ponte da Freguesia do Ó, na Marginal do Tietê, desde as 8 horas desta quinta-feira, foi retirado do local, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O veículo foi retirado por volta das 11h30, mas até às 12h30 ainda causava um congestionamento de cerca de 15 km nas duas pistas da Marginal no sentido Castelo Branco. A lentidão também comprometia a rodovia Presidente Dutra, que apresentou 4 km de lentidão devido ao engarrafamento da marginal. O acidente contribuiu para que o índice de congestionamento registrado pela CET fosse o maior do ano. Às 10 horas foram medidos 76 quilômetros de lentidão, acima da média registrada em 2006, que foi de 72km, e bem acima da média para as primeiras semanas de 2007, que foi de 15 km. A Secretaria Municipal de Infra-estrutura avalia os estragos. Não houve danos estruturais. Segundo a CET, a estrutura da ponte ficou comprometida e terá que ser escorada para a retirada do caminhão, mas não há previsão para o começo da obra.