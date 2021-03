Caminhão que transportava oxigênio tomba e interdita serra de Petrópolis, no Rio

RIO - Um caminhão que transportava oxigênio rumo a Brasília tombou no km 96 da rodovia BR-040, na subida da serra de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, às 9h35 desta segunda-feira, 22. As duas pessoas que estavam no veículo tiveram apenas ferimentos leves. O trânsito na rodovia ficou totalmente interditado no sentido Juiz de Fora (MG) e assim permanecia até às 18h45, sem previsão de reabertura. Com o tombamento, o oxigênio vazou e formou uma névoa branca espalhada pela pista.

O motorista do caminhão e seu ajudante foram encaminhados ao hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias (Baixada Fluminense), e passam bem. O congestionamento chegou a dois quilômetros. Na praça de pedágio do km 103, em Duque de Caxias, o motorista pode retornar para a pista sentido Rio de Janeiro.