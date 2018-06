Caminhão quebra e complica trânsito na Marginal do Tietê Um caminhão quebrado na pista local da Marginal do Tietê, próximo à ponte Velha Fepasa, complica o tráfego dos veículos que seguem na pista sentido Ayrton Senna na tarde desta quinta-feira, 6. No mesmo sentido, o ponto de congestionamento está próximo à ponte do Limão, indo até a ponte do Piqueri, com cerca de quatro quilômetros de morosidade. Na direção da rodovia Castelo Branco, são cerca de onze quilômetros de lentidão, na pista local, indo da Bandeirantes até a rua da Coroa e chega a quase três quilômetros a lentidão entre as pontes da Freguesia do Ó e do Limão. Na zona leste, na Rua Caripare, junto a Avenida Nordestina, no bairro de Vila Curuçá, uma pessoa morreu atropelada por um caminhão na manhã desta quinta. A rua está totalmente interditada, o que causa lentidão na região. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 13 horas foram registrados 38 quilômetros de congestionamento em toda a cidade, bem acima da média para o período, que é de 20 km.