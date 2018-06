Caminhão quebra na Castelo Branco; Anchieta é interditada Um caminhão quebrado na Rodovia Castelo Branco complicava o trânsito no começo da manhã desta quarta-feira, 7. O veículo causava congestionamento de cerca de seis quilômetros na altura do Km 25 da pista no sentido interior da rodovia. Enquanto isso, na Anchieta, o tombamento de uma carreta interditou completamente o Km 48 da pista no sentido litoral. A pista sul da Anchieta, em direção ao litoral, continuava interditada até às 8 horas desta quarta-feira, 7, depois do acidente, que aconteceu durante a madrugada. O caminhão, que transportava carvão, tombou na altura do Km 48 da via, por volta das 3 horas. Ninguém ficou ferido, mas a carga ficou espalhada na pista, que ficou totalmente interditada. O trânsito de veículos que se dirigiam ao litoral, às 8 horas, estava sendo desviado para a pista norte da rodovia, mas não havia congestionamento. A limpeza da pista deveria terminar por volta das 9 horas, quando as faixas de rolamento poderiam ser liberadas. Castelo Branco Na Castelo, o caminhão foi deixado no acostamento até por volta das 7 horas, provocando estreitamento da pista. A curiosidade dos motoristas, que diminuíam a velocidade para olhar o caminhão parado, também colaborava para a formação de um congestionamento. Por volta das 8 horas, os motoristas também encontravam lentidão na pista pedagiada, entre os Kms 21 e 22, na região de Alphaville, e na altura do km 23. Já na chegada a São Paulo, o excesso de veículos causou lentidão de dois quilômetros, entre os Kms 15 e 13. A lentidão chegava a cinco quilômetros, entre os Kms 29 e 24, na região de Barueri, na pista sentido São Paulo. Dutra A Rodovia Presidente Dutra ficou interditada na manhã desta quarta, na região de São José dos Campos, interior de São Paulo, devido a um engavetamento, por volta das 8 horas, quando um caminhão e dois veículos de passeio colidiram, na altura do Km 155 da pista sentido São Paulo. Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao pronto-socorro de Jacareí. Às 8h30, o congestionamento chegava a três quilômetros, mesmo após a pista ter sido liberada. Texto alterado às 9h11 para acréscimo de informações.