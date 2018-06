Caminhão quebrado atrapalha trânsito na Lapa Um caminhão quebrado atrapalha o trânsito nesta tarde no cruzamento das ruas Botocudos com a Fortunato Ferraz, na Lapa, zona oeste de São Paulo, desde as 12h30. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o veículo interdita totalmente a pista sentido centro-bairro e há risco da carga de frutas cair na via. Para auxiliar os motoristas, a CET montou um desvio pela pista local da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha e pela rua Fortunato Ferraz. Às 15 horas, a CET registrou 39 quilômetros de congestionamento pelas principais vias da cidade, índice acima da média para o horário que é de 17 km. Pela pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa, há 4,5 quilômetros de congestionamento entre as pontes do Limão e a Ponte Velha Fepasa. Também há morosidade entre as pontes Casa Verde e Freguesia do Ó. A Avenida dos Bandeirantes, em direção à Rodovia dos Imigrantes, tem cerca de três quilômetros de trânsito a partir do Viaduto Dante Delmanto. Na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, há dois km de lentidão e partir da Avenida Salim Farah Maluf.