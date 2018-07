Caminhão sem freios atinge casa em Sorocaba Um caminhão sem freios atingiu a casa do operador de máquinas Angelino da Silva, de 34 anos, e derrubou as paredes do quarto em que ele dormia com a mulher e duas filhas pequenas, hoje, no Jardim Nova Esperança, periferia de Sorocaba, a 92 quilômetros de São Paulo. Além de Angelino, ficaram feridas Fernanda, de 5 anos, e Jéssica Rodrigues dos Santos, de 2. Uma das paredes desabou sobre a cama e o berço em que as duas dormiam. Outros dois filhos de Silva, que dormiam no quarto ao lado, não foram atingidos. O serviço de resgate do Corpo de Bombeiros socorreu pai e filhas. Eles foram levados ao pronto-socorro do Hospital Regional. Os ferimentos não eram graves. O motorista Jonatas Martins disse que o veículo estava sendo reparado naquela rua mas, ao ser ligado, passou sobre os calços das rodas.