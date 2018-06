Caminhão sobe em calçada e atropela 4 pessoas em SP Um caminhão subiu numa calçada e atropelou quatro pessoas na tarde deste sábado, 17, na zona norte de São Paulo. Uma vítima morreu. O acidente aconteceu por volta das 13h30, na Rua Ushikichi Kamiya, no Tremembé. O veículo bateu ainda em dois carros e contra um poste da rede elétrica. Três equipes do Corpo de Bombeiros seguiram para o local, mas duas vítimas já haviam sido socorridas por populares. Uma criança foi encaminhada para o Pronto-Socorro do Jaçanã.