Caminhão-tanque cai no rio Tamanduateí Um caminhão-tanque caiu à 0h45 de hoje no rio Tamanduateí, perto do cruzamento da Avenida dos Estados com a rua São José, na divisa entre Santo André e São Caetano do Sul, no ABC paulista. O caminhão, que pertence à Transportadora Contato, é usado para transportar gás liquefeito de petróleo, mas estava vazio na hora do acidente. Metade da cabine do caminhão está submersa no rio e mais de 3 metros do tanque e chassis estão suspensos. Segundo a polícia, o motorista do caminhão, Darci Ferreira de Melo, perdeu o controle quando atravessava a Avenida dos Estados e tentou fazer uma curva para ir em direção a São Caetano do Sul. Ele sofreu ferimentos leves e foi levado ao Centro Hospitalar de Santo André. A pista da Avenida dos Estados que vai de Santo André em direção a São Caetano do Sul está parcialmente interditada. Não há previsão para a retirada do veículo do Tamaduateí. Na semana passada, no mesmo local, o motorista de um caminhão de carroceria aberta passou por cima do guard-rail e invadiu o rio, danificando parte de uma passarela. Neste acidente, o condutor do veículo morreu no local esmagado nas ferragens da cabine.