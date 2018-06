Caminhão-tanque explode e mata quatro em rodovia de MG

A explosão de um caminhão-tanque deixou quatro mortos e uma criança ferida em Itutinga, no sul de Minas Gerais, na noite desta sexta-feira, 18. O veículo pegou fogo após, desgovernado, bater em outro caminhão e em um carro no quilômetro 307 da BR-265. Os motoristas dos dois caminhões e dois ocupantes do carro morreram. Um menino de sete anos foi internado em estado grave.

O motorista do caminhão-tanque que levava carga inflamável teria perdido o controle da direção e atravessado para a pista contrária. Na sequência, ele colidiu com o outro caminhão, que estava descarregado, e bateu no carro, um Voyage. Nesse momento, o veículo explodiu e causou um grande incêndio.

As chamas destruíram o caminhão e o carro. Três vítimas morreram cabonizadas. Somente o motorista do caminhão que estava descarregado morreu por causa da batida. Os bombeiros tiveram muito trabalho para apagar o fogo que provocou o fechamento da pista.

A criança que sobreviveu ao desastre foi levada em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lavras (MG). O menino é filho do motorista do carro, que morreu. Peritos estiveram no local e o acidente será investigado através de inquérito a ser aberto pela Polícia Civil.